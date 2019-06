Die Privatbank Berenberg hat Wacker Chemie von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 70 Euro belassen. Seit seiner Verkaufsempfehlung vergangenen Dezember sei die Aktie des Spezialchemie-Unternehmens um 13 Prozent gesunken und habe sich 23 Prozent schlechter als der europäischen Chemiesektor entwickelt, begründete Analyst Sebastian Bray sein neues Anlagevotum in einer am Montag vorliegenden Studie. Dessen ungeachtet stünden Wacker Chemie einige Herausforderungen vom schwächelnden Polysilizium-Markt bevor. Eine Gewinnwarnung im zweiten Quartal würde nicht überraschen./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2019 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-06-03/07:54

ISIN: DE000WCH8881