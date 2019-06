Jointventure von Mobidiag und Autobio Diagnostics wird Novodiag-Plattform sowie ausgewählte Tests auf Infektionskrankheiten im chinesischen Wirtschaftsraum vermarkten

Mobidiag Ltd., ein kommerziell arbeitendes Molekulardiagnostikunternehmen mit Schwerpunkt auf der Verbreitung von Antibiotikaresistenzen, hat heute die Gründung von Automobi Molecular Diagnostics Co., Ltd. ("Automobi") bekannt gegeben. Automobi ist ein Jointventure ("JV") von Mobidiag und Autobio Diagnostics ("Autobio"), eines der führenden klinischen Diagnostikunternehmen in China. Automobi wird die Vermarktung der Novodiag-Plattform sowie ausgewählter Tests auf Infektionskrankheiten im Wirtschaftsraum China übernehmen.

Yongjun Miao (Chairman of Autobio Diagnostics) and Tuomas Tenkanen (CEO of Mobidiag) officially signed the establishment of the Automobi Diagnostics Joint Venture (credits: Autobio Diagnostics).

In der Anfangsphase wird Automobi die Novodiag-Plattform sowie erste Tests bei der National Medical Products Administration (NMPA, ehemals CFDA) registrieren. Automobi plant außerdem den Aufbau regionaler Produktionsstandorte in China, um bestimmte Novodiag-Komponenten und Einwegartikel für den chinesischen Wirtschaftsraum herzustellen.

Tuomas Tenkanen, CEO bei Mobidiag, erklärt: "Wir sind sehr erfreut, den offiziellen Start von Automobi bekannt geben zu können. Mit Autobio haben wir den idealen Partner gefunden und sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam dem wachsenden chinesischen Markt eine unkomplizierte Multi-Target-Molekulardiagnostik und innovative syndromale Diagnostik-Panels zu erschwinglichen Preisen anbieten können."

Yongjun Miao, Chairman bei Autobio, kommentiert: "Wir sind zuversichtlich, dass die Multiplex-Echtzeit-PCR in Kombination mit Microarray-Technologien, die bei der IVD-Diagnostik von Infektionskrankheiten zum Einsatz kommen, umfassende Analysen von der Probenvorbereitung bis zum Ergebnis mithilfe von Einwegkartusche erlaubt. Wir werden gemeinsam das Registrierungsverfahren gemäß den geltenden Regulierungsvorschriften abschließen, um bessere Produkte auf den Markt zu bringen und die Gesundheitsversorgung von Menschen durch moderne Tests zu unterstützen."

Wie im Dezember 2018 bereits gemeldet haben Mobidiag und Autobio vertraglich vereinbart, 12,3 Mio. Euro in die Gründung von Automobi in China zu investieren. Autobio investiert 8 Mio. Euro für einen Anteil von 65 %, und Mobidiag investiert 4,3 Mio. Euro für einen Anteil von 35 %. Im Rahmen der Partnerschaft hat Automobi von Mobidiag eine exklusive Lizenz zur Kommerzialisierung der Novodiag-Plattform und ausgewählte Tests auf humane Infektionskrankheiten (ohne Sepsis) für den chinesischen Markt erworben.

Im Dezember 2018 investierte Autobio 10 Mio. Euro in Mobidiag. Dieses Kapital wird verwendet, um das Produktportfolio des Unternehmens zu erweitern, die Entwicklung weiterer Tests für das Novodiag-System zu beschleunigen, die Produktionskapazitäten zu erhöhen und die kommerzielle Expansion von Mobidiag weiter zu fördern.

Informationen für Redakteure

Automobi Molecular Diagnostics

Das Jointventure Automobi wurde 2019 von Autobio und Mobidiag gegründet. Zunächst wird Automobi unter anderem die Anmeldung der Novodiag-Plattform sowie Vertrieb und Marketing im Wirtschaftsraum China vorantreiben. Automobi finanziert außerdem den Aufbau chinesischer Produktionsstandorte für einige Novodiag-Komponenten und -Einwegartikel. Automobi ist ansässig in der Stadt Zhengzhou, Provinz Henan, China.

Über Mobidiag Ltd

Mobidiag ist ein wachstumsstarker Anbieter von vermarktungsreifen Molekulardiagnostiklösungen, dessen erschwingliche und weitläufig anwendbare und robuste Technologie die Leistungsfähigkeit von Molekulardiagnostik verfügbar macht, um der Ausbreitung von antimikrobieller Resistenz durch die rapide Erkennung von Pathogenen und deren potenzielle Resistenz zu Antibiotika zu begegnen. Mit den Lösungen Amplidiag und Novodiag bietet Mobidiag Laboratorien jeder Größe ein umfassendes Produktsortiment für die schnelle, zuverlässige und kostengünstige Diagnostik von Infektionskrankheiten.

Mobidiag hat seinen Sitz in Espoo, Finnland, mit Tochtergesellschaften in Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Schweden. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.mobidiag.com

Über Autobio Diagnostics Co., Ltd.

Seit seiner Gründung im Jahr 1998 hat sich Autobio zu einem führenden Unternehmen auf dem Gebiet der klinischen Diagnostik in China entwickelt. Autobio ist auf Forschung und Entwicklung, Produktion, Vermarktung und Serviceleistung für klinische Diagnostiklösungen, darunter Immunotests sowie Mikrobiologie- und Biochemieprodukte, spezialisiert. Autobio bietet umfassende Lösungen für medizinische Laboratorien. Mehr erfahren.

Über die Novodiag-Plattform

Die Novodiag-Plattform ist eine innovative molekulare Diagnoselösung, die den vollautomatischen Nachweis von Infektionskrankheiten, einschließlich Antibiotikaresistenzen, ermöglicht. Die Plattform kombiniert Echtzeit-PCR- und Microarray-Technologien, um eine direkte Analyse der in einer Einwegkartusche befindlichen Proben zu ermöglichen. Sie ermöglicht zudem ein umfassendes Screening von mehreren oder einzelnen Krankheitserregern innerhalb von etwa einer Stunde, sodass Ärzte bei zeitkritischen Entscheidungen besser informiert sind sowie frühzeitige Behandlungen durchführen und die Ausbreitung von Infektionen vermeiden können.

