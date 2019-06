Infineon-Papiere sind am Montagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate um fast 5 Prozent abgesackt. Der Chiphersteller wagt den bisher größten Übernahmeversuch in seiner Unternehmensgeschichte und will für neun Milliarden Euro den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor kaufen. Die Kaufsumme soll bis bis zu 30 Prozent durch neues Eigenkapital finanziert werden. Gerade die Kapitalerhöhung ist aus Sicht eines Börsianers ein deutlicher Belastungsfaktor. Zudem verfliege mit der Übernahme erst einmal die Fantasie, dass die Münchner selbst zum Übernahmeziel werden könnten.

Infineon-Papiere hatten sich am Freitag nur knapp über dem Zwischentief vom Oktober 2018 gehalten. Nun droht ein Rutsch auf das tiefste Niveau seit Ende 2016./ag/mis

ISIN DE0006231004

AXC0071 2019-06-03/08:24