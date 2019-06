flatex Morning-news EUR/USD: Das Währungspaar EUR/USD bildete am 30. Mai 2019 mit ...

Das Währungspaar EUR/USD bildete am 30. Mai 2019 mit 1,1116 ein höheres Tief auf Tagesbasis (gegenüber dem Mehrjahrestief vom 23. Mai 2019 bei 1,1107) aus. Zum Monatsschluss fand eine minimale Erholung statt, möglicherweise auch, weil eine Reihe von Marktteilnehmern zum Monatsende ihre Short-Positionen geschlossen haben und sich vor dem EZB-Zinsentscheid am Donnerstag zunächst an die Seitenlinie begeben haben.

Zur Charttechnik: Der Kursverlauf vom Zwischenhoch des 26. Mai 2019 bei 1,1215 bis zum jüngsten Verlaufstief des 30. Mai 2019 bei 1,1116 wäre heranzuziehen, um die nächsten kurzfristigen Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände fänden sich bei 1,1192 und 1,1215, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 1,1238/1,1253 und 1,1277. Die Unterstützungen hingegen wären bei den Marken von 1,1154/1,1139 und 1,1116 in Betracht zu ziehen. Weitere Unterstützungen wären mit den Projektionen von 1,1093 und 1,1078 abzuleiten.

