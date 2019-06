Morgan Stanley veröffentlichte am Sonntag eine Studie die besagt, dass die Bedrohung durch den Handelskrieg zwischen den USA und China die Weltwirtschaft in weniger als einem Jahr in eine Rezession stürzen könnte. "Die Anleger sind im Allgemeinen der Ansicht, dass sich der Handelsstreit länger hinziehen könnte. Aber sie scheinen die möglichen Auswirkungen auf den globalen Markt zu übersehen", schrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...