Die erneuten Angriffe mit teilweise nachvollziehbaren, teilweise spekulativen Gerüchten und Vermutungen lösen das Problem von Wirecard nicht, seine Glaubwüridgkeit zu verteidigen. Das Problem: Gerüchte und Vermutungen schaffen Verdächtigungen ohne Beweise. Merkwürdig: Zwei der größeren Zahlungsdienste in den USA rücken zusammen. Bleibt Wirecard in diesem Umfeld allein? Mindestens der Verdacht liegt nahe, dass der Wirecard-Kurs von interessierter Seite in eine Größe gerückt werden soll, die für eine Zwangsfusion oder Übernahme geeignet erscheint. Belege gibt es dazu nicht, aber: 3 Mrd. Euro Zielumsatz in diesem Jahr und knapp 17 Mrd. Euro Marktwert sind zwar anspruchsvolle Größen, aber aus der Sicht von Amerikanern oder gar Chinesen vorstellbar.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info