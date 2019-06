Mit zweistelligen Kursgewinnen haben die Aktien von Renault und Fiat Chrysler (FCA) zu Wochenbeginn auf den Flirt der beiden Autobauer reagiert. Eine Fusion hätte durchaus Charme. Inklusive Nissan und Mitsubishi, mit denen Renault in einer Allianz verbunden ist, käme der neue Riese auf mehr als 15 Mio. verkaufte Fahrzeuge im Jahr und einen Umsatz von 260 Mrd. Euro.Damit wäre er auf einen Schlag die Nummer 1 am Markt. Auch mit Blick auf die Produktpalette wäre ein Zusammenschluss sinnvoll. Denn FCA versteht es, v. a. Pick-ups und SUVs günstig zu produzieren. In diesem Segment haben die Franzosen besonders bei größeren Fahrzeugen jedoch Nachholbedarf. Dafür spielen die Italiener technologisch nicht in der ersten Liga. Renault ...

