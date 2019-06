Frankfurt (www.anleihencheck.de) - US-Präsident Trump erhebt Zölle auf mexikanische Güter, um die dortige Regierung dazu zu bewegen, die illegale Einwanderung in die USA zu stoppen, so die Analysten der Helaba.Bis Oktober könnten die Zölle schrittweise von anfangs 5% auf 25% ansteigen. Damit erweitere sich die Liste der politischen Konflikte (Italien, "Brexit", Handelskonflikt, Iran usw.) um einen weiteren Eintrag. Zudem sei mit dem Rücktritt von SPD-Chefin Nahles der Fortbestand der Großen Koalition in Gefahr. Entsprechend sei die Risikoaversion erhöht und der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notiere knapp unterhalb des Kontrakthochs, das am Freitag bei 168,63 markiert worden sei. Der Aufwärtstrend sei intakt und die quantitativen Indikatoren würden ein positives Bild zeichnen. Einzig die überkaufte Marktlage mache eine vorübergehende Verschnaufpause möglich. Unterstützungen lägen bei 168,12/21 und bei 167,72. Die Trading-Range liege zwischen 168,10 und 168,90. ...

