Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutsche Bank von 8,50 auf 6,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nur langsame Fortschritte bei der Restrukturierung machten die Situation bei dem Frankfurter Finanzinstitut noch schlimmer, schrieb Analyst Alevizos Alevizakos in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marktbedingungen blieben eine Herausforderung und machten die Verbesserung der Profitabilität weiter schwierig. Er kürzte seine Prognosen für die Erträge und die Margen im Investmentbanking./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2019 / 15:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005140008