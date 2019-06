FRANKFURT (Dow Jones)--Die Global Fashion Group plant den Gang an die Frankfurter Börse. Das aktuell letzte noch nicht börsennotierte Unternehmen im Portfolio von Rocket Internet will über den Börsengang rund 300 Millionen Euro brutto erlösen. Wie der Online-Modehändler in Schwellenländern mitteilte, soll das Geld für Investitionen, beispielsweise in die Technologieplattform, genutzt werden. Es sollen ausschließlich neue Stammaktien ausgegeben werden.

"Ein Börsengang ermöglicht es uns, weiter in unser ganzheitliches Kundenangebot zu investieren und so unsere Position als führender Online-Einzelhändler für Mode und Lifestyle in den Wachstumsmärkten zu festigen", erklären die beiden Co-CEOs Christoph Barchewitz und Patrick Schmidt. Im laufenden Jahr plant das Unternehmen mit einem Umsatz von über 1,3 Milliarden Euro. Beim bereinigten EBITDA sollen "weitere Fortschritte" in Richtung Gewinnschwelle erreicht werden.

Per 15. Mai hielt Rocket Internet noch 21 Prozent an der Global Fashion Group. Der schwedische Investor Kinnevik hält 35 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/uxd

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2019 02:50 ET (06:50 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.