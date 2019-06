Durch die Spreadausweitungen in den vergangenen Wochen fiel der Gesamtertragauf EUR Benchmarkebene für Mai vor allem in den risikoreicheren Assetklassen (EUR HY: -1,48 %; Financials Sub: -0,73 %) deutliche negativ aus. Investment Grade Titel konnten noch eher, trotz ebenfalls zu beobachtenden merklichen Spreadausweitungen, von der Renditeentwicklung bei risikoarmen Staatsanleihen profitieren. Dennoch, auf Benchmarkebene steht über die von uns verfolgten EUR Assetklassen (Non-Financials und Financials) hinweg bis dato ein deutliches Plus vor dem diesjährigen Gesamtertrag. Emissionsseitig war mit der letzten Mai-Woche die schwächste Woche in diesem Jahr bzw. seit August 2018 zu verzeichnen. In Summe wurden Anleihen im Volumen von rund EUR 4,2 Mrd ....

