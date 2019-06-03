BERENBERG HEBT WACKER CHEMIE AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 70 EURGOLDMAN NIMMT PROSIEBENSAT.1 MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 15,60 EURGOLDMAN NIMMT RTL MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 48 EURHSBC SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 6,90 (8,50) EUR - 'HOLD'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 130 (142) EUR - 'HOLD'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 208 (212) EUR - 'HOLD' GOLDMAN NIMMT JCDECAUX MIT 'CONVICTION BUY LIST' WIEDER AUF - ZIEL 34 EURGOLDMAN NIMMT VIVENDI MIT 'CONVICTION BUY LIST' WIEDER AUF - ZIEL 32,20 EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 118 (120) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR WIZZ AIR AUF 3700 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den ...Den vollständigen Artikel lesen ...