Der Dax schafft trotz der erheblichen Kursverluste am Freitag keine nennenswerte Gegenreaktion. Die Wirecard-Aktie setzt ihre Achterbahnfahrt fort.

Die Börsenweisheit "Sell in May and go away" hatte sich bewahrheitet. Der Dax verlor im vergangenen Monat insgesamt 750 Punkte oder mehr als fünf Prozent. Auch am ersten Handelstag im Juni gehen die Kursverluste weiter. Der deutsche Leitindex verliert zur Eröffnung 0,8 Prozent und notiert bei 11.634 Zählern.

Mit Mühe hatte sich der deutsche Leitindex im vergangenen Handelsmonat zunächst über der Marke von 11.800 Punkte gehalten, doch neue Zolldrohungen von US-Donald Trump schickten den Dax am Freitag eine Etage tiefer. Der deutsche Leitindex schloss Ende der vergangenen Woche 1,5 Prozent im Minus bei 11.727 Punkten - der tiefste Stand seit April.

Die Furcht vor den Folgen des Zollstreits zwischen den USA und China für die Weltwirtschaft schickt auch den Ölpreis am Montag auf Talfahrt. Brent notiert mit 60,55 Dollar je Barrel so niedrig wie zuletzt vor vier Monaten. Der Goldpreis steigt im Gegenzug auf ein Zweieinhalb-Monats-Hoch von 1311,99 Dollar je Feinunze.

Anleger legen deswegen auch eine höhere Risikoaversion an den Tag und schichten ihr Geld aus Aktien in eher sichere Staatsanleihen um. Entsprechend markierte die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen am vergangenen Freitag bei minus 0,21 Prozent ein neues Allzeittief. Auch am heutigen Montag notiert dieser Wert mit minus 0,205 Prozent auf einem ähnlichen Wert. Nach Ansicht der Charttechnik könnte die Rendite sogar auf minus 0,4 Prozent ...

