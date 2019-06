Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Industrie-PMI im Mai stabil

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Mai konstant gezeigt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verharrte bei 50,2 Punkten. Der Subindex für neue Orders legte leicht zu, jener für Exportaufträge kletterte wieder über die Schwelle von 50 Zählern. Der Subindex für den künftigen Ausstoß sank jedoch auf das niedrigste Niveau seit Erhebung dieser Kennziffer im April 2012, was laut Caixin dem Handelskonflikt mit den USA sowie dem schwächeren Geschäftsklima geschuldet war.

Union will Fortsetzung der Koalition mit der SPD

Die CDU hält trotz des überraschenden Rücktritts von SPD-Parteichefin Andrea Nahles an der großen Koalition fest. Das erklärten Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie die Spitzen von CDU und Unionsfraktion in Berlin. Merkel sagte, Nahles habe eine tiefgreifende Entscheidung getroffen. "Sie ist Sozialdemokratin mit Herzblut, das kann man sagen. Aber ich finde, sie ist auch ein feiner Charakter", sagte Merkel.

Scholz schließt Übernahme des SPD-Vorsitzes aus

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat eine Übernahme des Vorsitzes der SPD nach dem Rücktritt der bisherigen Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles kategorisch ausgeschlossen. "Das wäre völlig unangemessen, wenn ich das als Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen übernehmen würde", sagte Scholz in der ARD-Sendung Anne Will. "Ich habe jedenfalls diese Variante für mich sofort ausgeschlossen."

SPD-Vize Stegner offen für Urwahl des neuen Parteivorsitzenden

SPD-Vize Ralf Stegner hat sich offen dafür gezeigt, den neuen Vorsitzenden oder die neue Vorsitzende der SPD per Urwahl zu bestimmen. "Das hängt von den Umständen ab, ob es mehrere Kandidaten oder Kandidatinnen gibt", sagte Stegner der Rheinischen Post. Stegner mahnte für die Suche der Nachfolge von Nahles ein transparentes Verfahren an: "Hauptsache ist, dass alle notwendigen inhaltlichen, organisatorischen und personellen Weichenstellungen in einem offenen und transparenten Verfahren vorgenommen werden", sagte Stegner.

Klingbeil mahnt Ende der innerparteilichen Querelen in der SPD an

Nach der Rücktrittsankündigung von SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles hat Generalsekretär Lars Klingbeil eine Ende der innerparteilichen Querelen verlangt. Den Europa-Wahlkampf hätten "anonyme Stichwortgeber" überlagert, sagte Klingbeil im ZDF-heute-journal mit Blick auf parteiinterne Kritiker der Parteiführung.

Chef der französischen Republikaner tritt nach Niederlage bei Europawahl zurück

Eine Woche nach der Niederlage der konservativen französischen Oppositionspartei Les Républicains (LR, Die Republikaner) bei der Europawahl hat Parteichef Laurent Wauquiez seinen Rücktritt erklärt. Er übernehme die Verantwortung für die Wahlschlappe und ziehe sich zurück, erklärte der 44-Jährige. Die Konservativen müssten sich wieder aufbauen, dabei wolle er nicht im Weg stehen.

Konservative ND feiert überwältigenden Sieg bei Kommunalwahlen in Griechenland

Die konservative Oppositionspartei Nea Demokratia (ND) hat in der zweiten Runde der Kommunalwahlen in Griechenland einen überwältigenden Sieg errungen. Laut vorläufigen Ergebnissen eroberte die ND die Rathäuser der Großstädte Athen und Thessaloniki sowie nahezu alle Regionen. Damit baut die konservative Partei fünf Wochen vor den vorgezogenen Neuwahlen ihre Position gegenüber der linken Regierungspartei Syriza von Ministerpräsident Alexis Tsipras aus.

Gewalt bei erneuten Protesten gegen Albaniens Regierungschef Rama

Bei erneuten Protesten gegen Albaniens Regierung haben sich Demonstranten und Polizisten in der Hauptstadt Tirana heftige Auseinandersetzungen geliefert. Dabei wurden nach Angaben des Innenministeriums zehn Polizisten und drei weitere Menschen verletzt. Die Demonstranten forderten einen Rücktritt des sozialistischen Regierungschefs Edi Rama.

Israel greift erneut Militärstützpunkt in Syrien an

Erneut hat Israel einen Militärstützpunkt in Syrien angegriffen. Bei dem zweiten Luftangriff innerhalb von 24 Stunden seien in der Provinz Homs ein Soldat getötet und zwei weitere verletzt worden, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Ein Waffenlager sei beschädigt worden.

US-Außenminister Pompeo äußert sich skeptisch über Nahost-Friedensplan - Zeitung

US-Außenminister Mike Pompeo hat sich einem Medienbericht zufolge skeptisch über den mit Spannung erwarteten US-Nahost-Friedensplan geäußert. "Er könnte abgelehnt werden", sagte Pompeo nach Angaben der Washington Post bei einem Treffen mit ranghohen Vertretern der jüdischen Gemeinschaft in den USA. "Es könnte sein, dass die Leute letztlich sagen: 'Er ist nicht besonders originell, er ist nicht besonders gut für mich'." Die Washington Post beruft sich auf eine Tonaufnahme des Treffens.

Pentagon bestätigt: Weißes Haus wollte US-Kriegsschiff vor Trump verstecken

Das US-Verteidigungsministerium hat bestätigt, dass das Weiße Haus ein nach dem verstorbenen US-Senator John McCain benanntes Kriegsschiff bei einem Japan-Besuch von Donald Trump vor dem US-Präsidenten verbergen wollte. Die Siebte Flotte der US-Marine sei von einem Trump-Mitarbeiter angewiesen worden, die "USS John McCain" zu verstecken, sagte der kommissarische US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan. Er betonte aber: "Die Anweisung wurde nicht befolgt."

Kanada schließt bis auf Weiteres Botschaft in Venezuela

Kanada schließt vorübergehend seine Botschaft im südamerikanischen Krisenstaat Venezuela. Außenministerin Chrystia Freeland warf der Regierung des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro vor, kanadischen Diplomaten die Akkreditierung zu verweigern. Die Visa der Diplomaten würden bald auslaufen.

Australiens Premier will Sorgen vor Handelsstreit mit den USA zerstreuen

Der australische Premierminister Scott Morrison hat versucht, Sorgen vor einem Handelskonflikt mit den USA zu zerstreuen. "Wir haben eine Vereinbarung mit den USA, und wir arbeiten innerhalb dieser Vereinbarung", sagte Morrison bei einem Besuch im pazifischen Inselstaat Salomonen. Zuvor hatte die New York Times berichtet, US-Präsident Donald Trump erwäge, Zölle auf Aluminium aus Australien einzuführen.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Mai Verbraucherpreise +0,3% gg Vormonat

Schweiz Mai Verbraucherpreise +0,6% (PROGNOSE: +0,6%) gg Vorjahr

Japan/Kfz-Absatz Mai +4,8% gg Vorjahr

