Apple gibt am Montag auf der Entwicklerkonferenz WWDC einen Ausblick auf künftige Software für iPhone, iPad und Mac-Computer.Laut Medienberichten will der Konzern unter anderem seine Computer-Uhr Apple Watch unabhängiger vom iPhone machen und damit weitere Nutzer-Schichten für das Gerät erschließen. Außerdem soll demnach das betagte Multimedia-Programm iTunes auf dem Mac in einzelne Apps für Musik ...

