Bonn (www.anleihencheck.de) - Der EZB-Rat wird auf seiner geldpolitischen Sitzung (Do., 06.06., 13:45 Uhr) die Leitzinsen zwar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unverändert lassen, so die Analysten von Postbank Research.Die Analysten würden aber davon ausgehen, dass er Details zu den TLTRO-III (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) bekannt gebe, insbesondere hinsichtlich der Ausgestaltung eines damit verbundenen Anreizsystems zur Kreditvergabe. Diese Informationen sei die EZB bislang schuldig geblieben und da der erste Tender im September ausgeschrieben werden solle, dürfte nun der richtige Zeitpunkt gekommen sein, die Kreditinstitute über die Details zu informieren, damit sie sich darauf vorbereiten könnten. Auch würden die Analysten es angesichts der trüben konjunkturellen Aussichten für denkbar halten, dass der EZB-Rat seine Forward Guidance zeitlich ausdehne, nachdem er Zinserhöhungen bislang bis Ende 2019 ausgeschlossen habe. (03.06.2019/alc/a/a) ...

