Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Aktien der FCR Immobilien AG (ISIN DE000A1YC913/ WKN A1YC91) ("FCR") werden ab heute an der Börse München handelbar sein, so die FCR Immobilien AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sämtliche 4.405.660 Aktien werden in das Qualitätssegment m:access einbezogen. Weiterhin notieren die Aktien im Scale-Segment an der Börse Frankfurt mit Einbeziehung in das elektronische Handelssystem XETRA. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...