Potsdam (ots) - Ein 40 Jahre alter Syrer zog sich in der Heilbronner Straße in Frankfurt (Oder) vor einem 12-jährigen Mädchen aus und bedrängte es.



Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, Thomas Jung, meint dazu:



"Wieder ein klarer Fall. Und ich wette, dass auch dieser zur Integration eher ungeeignete Mann nicht abgeschoben wird, wie übrigens auch die Tatverdächtigen, die die Diskogäste blutig schlugen oder die vielen anderen tatverdächtigen Zuwanderer, die der linke Herr Oberbürgermeister doch alle nach Hause schicken wollte. Linke Versprechungen, nichts dahinter! Und die Gewalt auf unseren Straßen findet kein Ende."



