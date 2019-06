Am Dienstag dieser Woche wurde wieder einmal eine große Übernahme angekündigt. Der US-Bezahldienstleister Global Payments will seinen Wettbewerber Total System Services für rund 21 Mrd. USD übernehmen - ein Aufschlag von satten 20 %! Eine grundsätzliche Ablehnung des Deals durch Aktionäre oder Aufsichtsbehörden gilt als unwahrscheinlich. Damit würde eines der schlagkräftigsten Unternehmen im Bereich elektronischer Bezahlsysteme entstehen. Obwohl von der Meldung sogar Kursimpulse für die deutsche Wirecard ausgingen, bleiben Kapital, Risikobereitschaft und unternehmerischer Wagemut weiter klar in Übersee beheimatet, ganz besonders im IT-Bereich. Im Original hier erschienen: Schwerpunkt der Woche - Global Payments ...

