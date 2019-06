Hamburg (ots) -



Es ist wieder soweit: Seit dem 31. Mai ist der BELLEVUE Ratgeber Immobilienkauf im Handel und über amazon.de erhältlich. In der 9. aktualisierten Auflage dieses umfangreichen Nachschlagewerkes von Europas größtem Immobilien-Magazin werden alle Fragen beantwortet, die rund um den Immobilienerwerb entstehen - von der Suche nach dem richtigen Finanzierungspartner über rechtliche Hintergründe bis zum brandaktuellen Thema Kapitalanlagen.



Die wichtigsten Themen im Überblick:



- 10 gute Gründe, warum es sich jetzt lohnt, in das eigene Zuhause zu investieren - Lagen & Preise: große Übersicht der Immobilienpreise in 100 deutschen Städten - Finanzierung: alles über Zinsen, Tilgung, Bausparen und Eigenkapital - Bauen & Modernisieren: die wichtigsten Tipps für Bestandsimmobilien und Neubauten - Kapitalanlage: die Immobilie als sicherer Schutz vor Inflation und Krisen - Aktuelle Immobilienangebote: Grundstücke, Wohnungen und Häuser zum Kaufen - Ferienimmobilien in Deutschland & im Ausland



Der Ratgeber Immobilienkauf hat einen Umfang von 170 Seiten und kostet 7,50 Euro.



