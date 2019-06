Ob Wettervorhersage, Erinnerungen, Einkaufslisten oder die komplette Haussteuerung: Smartspeaker und die ihnen zugrundeliegende Künstliche Intelligenz verbreiten sich rasend schnell in den Haushalten. Für viele Analysten ist längst klar: Wer die Technologie kontrolliert, wird in den nächsten Jahren Milliarden verdienen. Doch welcher Konzern setzt sich am Ende durch?

Den vollständigen Artikel lesen ...