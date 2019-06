Neckarsulm (ots) -



Verbraucher in Hamburg und Schleswig-Holstein erhalten ab Mitte Juni bei Kaufland Frischmilch mit dem Tierschutzlabel des Deutschen Tierschutzbundes (DTB). Die Produkte sind mit zwei Sternen, der höchsten Stufe des Tierschutzlabels, ausgezeichnet. Das bedeutet zum Beispiel, dass Milchkühe mehr Platz im Stall haben. Zudem haben sie ganzjährig Zugang zu einem Laufhof sowie einer Weide.



"Die Haltung der Milchkühe zu verbessern, ist uns ein äußerst wichtiges Anliegen", sagt Boris Frick, Einkauf Molkereiprodukte Kaufland. "Mit den Milchprodukten des Tierschutzlabels bieten wir eine Alternative zu herkömmlichen Produkten und leisten so einen Beitrag, bessere Standards in der Nutztierhaltung umzusetzen." Auch die Landwirte werden gestärkt. Sie bekommen für die Einhaltung der besseren Haltungsbedingungen höhere Zuschläge für ihre Milch.



Über das Tierschutzlabel des Deutschen Tierschutzbundes Milchkühe, deren Milch mit der Premiumstufe, der höchsten Stufe des DTB, ausgezeichnet ist, dürfen während der Vegetationsperiode von März bis September an mindestens 120 Tagen auf den Weiden nahe der Nordseeküste grasen. Zudem können sich die Milchkühe dank einer großzügigen Anlage frei zwischen Stall und Außenbereich bewegen. Kuhbürsten zum Scheuern und auch Liege- und Fressplatzanzahl sind fest vorgeschrieben und darauf konzipiert, den Kühen einen hohen Komfort zu ermöglichen. Die Tiere werden ohne gentechnisch veränderte Futterpflanzen nach ihrem individuellen Nährstoffbedarf gefüttert.



Kaufland übernimmt Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt. In den Zielen und Prozessen bei Kaufland ist das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit (CSR) tief verankert. Die Initiative "Machen macht den Unterschied" spiegelt die Haltung und die Identität von Kaufland wider. Dies drückt sich auch in den verschiedenen CSR-Maßnahmen und Aktivitäten aus. Kaufland fordert innerhalb der Themenfelder Heimat, Ernährung, Tierwohl, Klima, Natur, Lieferkette und Mitarbeiter zum Mitmachen auf, denn nur durchs Mitmachen kann die Welt ein Stückchen besser werden.



Kaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Mehr Informationen zu Kaufland unter www.kaufland.de.



