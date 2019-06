Toronto, Kanada (ots/PRNewswire) - JHI Associates, Inc. ("JHI") und Mid-Atlantic Oil & Gas, Inc. ("MOGI") möchten die Einzelheiten der Vergabe des Canje-Blocks vor der Küste von Guyana im Jahr 2015 klarstellen. Im Rahmen einer zu den Akten genommenen Erklärung wurde der Block am 4. März 2015 unter Verwendung des standardmäßigen Guyana Model Production Agreement vergeben. Die Bohrung Liza-1 auf dem angrenzenden Starbroek-Block war sehr risikoreich und die Bohrarbeiten begannen erst nach der Unterzeichnung der Canje-Block-Lizenz. Zuvor hatte es nirgendwo vor der Küste Guyanas irgendwelche Funde gegeben. JHI und MOGI hatten bei ihrem Antrag auf die Lizenz für den Canje-Block alle geltenden Gesetze und Vorschriften befolgt.



Weder JHI noch MOGI haben einen Auskunftsantrag erhalten, und keines dieser Unternehmen wurde über anhängige Ermittlungen in Bezug auf die Vergabe der Lizenz für den Canje-Block informiert. Beide Unternehmen begrüßen jede Möglichkeit, diese Angelegenheit jederzeit mit den zuständigen Agenturen der Regierung von Guyana zu besprechen.



Wir von JHI und MOGI schätzen unseren Ruf als gute Unternehmensbürger und setzen uns dafür ein, alle Aspekte unserer Unternehmen offen, kooperativ und transparent zu behandeln. Wir erkennen die Bedeutung dieser Ressource für die Menschen in Guyana und nehmen unsere Verantwortung für Öl und Gas vor der Küste Guyanas sehr ernst.



Die Gründer von JHI, John Cullen, und von MOGI, Dr. Edris K. Dookie, haben als die ursprünglichen Mitbegründer von CGX Energy jeweils über 20 Jahre Erfahrung in der Erkundung von Ölquellen vor der Küste Guyanas. Bei CGX beschäftigten sich beide ausnahmsweise mit Bohrungen an mehreren Offshore-Plattformen von Guyana und spielten vor allem eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Beilegung des maritimen Grenzstreits mit Surinam.



Beim Lizenzantrag für den Canje-Block brachten Cullen und Dookie ein technisches Team mit über 130 Jahren gesammelter Erfahrung in der Offshore-Erdölexploration und signifikanter finanzieller Ausstattung mit, die auf früheren Erfolgen beim Erwirtschaften von Hunderten von Millionen US-Dollar bei Öl- und Gasexplorationsprojekten in Guyana und anderswo stammt. Die Qualifikationen von JHI und MOGI entsprachen sicherlich der Forderung der Regierung Guyana, dass die Lizenzantragsteller über Fachwissen und eine gute finanzielle Ausstattung verfügen müssen.



Im Folgenden finden Sie eine Zeitleiste der Ereignisse rund um die Canje-Lizenz:



- Die Verhandlungen über den Canje-Block begannen im März 2013. - Die Canje-Block-Lizenz wurde am 4. März 2015 verliehen. - An der Bohrplattform Liza-1 wurde am 5. März 2015 mit dem Bohren begonnen. - Am 20. Mai 2015 wurde bei der Bohrung von Liza-1 ein "bedeutender Fund" bekanntgegeben.



l Vor Liza-1 waren mehr als 40 Offshore-Bohrungen im Guyana-Surinam-Becken vor der Küste durchgeführt worden und bei keiner von ihnen war man auf kommerziell förderbare Mengen von Öl oder Gas gestoßen.



