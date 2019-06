Siemens, Thyssen, Bayer: Deutschlands Konzerne spalten sich auf. Der Chemiekonzern Hoechst versuchte das vor gut zwanzig Jahren auch - und scheiterte. Schuld an der Misere war unter anderem Monsanto.

Wahrscheinlich musste das alles mal raus, nach all der Zeit. Den ganzen Ärger hat sich Karl-Gerhard Seifert, Hoechst-Vorstand von 1988 bis 1997, von der Seele geschrieben. Fast 600 Seiten sind es am Ende geworden. Er sei manchmal schon sehr frustriert gewesen, erklärte Seifert in einem Interview mit der FAZ, kurz nachdem Ende 2018 sein Buch "Goodbye Hoechst - Von Könnern, Spielern und Scharlatanen" erschienen war: "In Vorstandssitzungen habe ich manchmal körperliche Qualen erlitten. Da wurde so viel Unfug geredet."

Hoechst, das war einmal ein Weltkonzern, der zeitweise fast 200.000 Menschen beschäftigte und 25.000 verschiedene Produkte herstellte: Pflanzenschutzmittel, Chemikalien, Medikamente, Kosmetika, Industrieanlagen. Mitte der Neunzigerjahre trat dann Jürgen Dormann als Vorstandschef an, um dieses behäbige, renditeschwache Unternehmen zu "entrosten und entfrosten". Es war die große Zeit des "Shareholder Value": Das Interesse der Unternehmensführung war nahezu ausschließlich am Börsenkurs ausgerichtet.

Heute spalten sich wieder große Konzerne auf: Thyssenkrupp will sein Aufzuggeschäft an die Börse bringen, Siemens lagerte erst sein Medizintechnik-Geschäft aus, als nächstes kommt die Energieparte dran. Bayer trennte sich von seinen Chemiegeschäften, Linde von Gabelstaplern und Kältetechnik. Alle konzentrieren sie sich auf ihre Kerngeschäfte. Nur die Begründung klingt anders als in den Neunzigern: Nun verlangen Globalisierung und fortschreitende Technologisierung angeblich nach klaren Strukturen. Für unüberschaubare Konglomerate sind die Zeiten zu komplex.

Der Fall von Hoechst zeigt, was bei einer Zerschlagung alles schiefgehen kann. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...