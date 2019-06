Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im Mai stärker als erwartet eingetrübt. Erstmals seit Juli 2016 signalisiert der Indikator einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in der Industrie. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex sank von 53,1 Punkten im Vormonat auf 49,4 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen Markit am Montag in London mitteilte. Analysten hatten nur einen Rückgang auf 52,2 Punkte erwartet.

Zuletzt war der Indikator unmittelbar nach der Brexit-Entscheidung unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gefallen. Die Unsicherheit um den Brexit scheint zunehmend auf die Industrie durchzuschlagen. Aufträge aus dem Ausland und dem Inland seien wegen der Brexit-Unsicherheit zurückgegangen. Zudem hätten einige Kunden aus der EU ihre Lieferketten aus Großbritannien weg verlegt. Neben dem Brexit verweist IHS Markit auch auf die Handelskonflikte./jsl/jkr/fba

