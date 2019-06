Zossen (ots) -



Gesundes Arbeitsklima für glückliche Mitarbeiter



Motivierte Mitarbeiter spielen für den Erfolg eines Unternehmens eine große Rolle. Dienst nach Vorschrift sollte aus diesem Grund nicht im Sinne des Arbeitgebers sein. Ein gesundes Arbeitsklima ist ein wesentlicher Faktor, damit Mitarbeiter sich wohlfühlen. Während andere Länder und Nationen neuen Arbeitszeitmodellen meist offen gegenüberstehen, sind in Deutschland alt eingefahrene Modelle meist noch an der Tagesordnung. Doch auch hier in der Region machen sich Arbeitgeber stark für eine gesunde Arbeitsatmosphäre, wie zum Beispiel CrediMaxx. Das Unternehmen aus Brandenburg zeigt, dass es auch durchaus hierzulande möglich ist, neue Wege zu gehen und damit ein gesundes Arbeitsklima zu schaffen.



Werte leben statt proklamieren



Ein gutes Arbeitsklima lebt von und mit den Mitarbeitern. Sie verbringen den Großteil des Tages am Arbeitsplatz und knüpfen dort soziale Kontakte. Auch wenn kein Arbeitgeber von seinen Mitarbeitern verlangt, dass alle untereinander Freundschaft schließen, so ist ein Mindestmaß an Harmonie, Akzeptanz und Respekt notwendig, um effizient und gerne miteinander zu arbeiten.



Unternehmen, die auf eine angenehme - und damit auch gesunde - Arbeitsatmosphäre achten, haben erkannt, dass es um mehr geht, als nur um die Fürsorgepflicht von Vorgesetzten. Diesen ist zwar meist bewusst, dass psychische Leiden immer häufiger Grund für eine Berufsunfähigkeit sind, doch ändern können oder wollen sie oft nichts. Mit einem alarmierenden Ergebnis. Laut Lebensversicherer Swiss Life waren Burnout und Depression im vergangenen Jahr mit 37 Prozent die häufigste Ursache für eine Berufsunfähigkeit.



Ein gutes Betriebsklima ist nicht nur am Krankenstand der Mitarbeiter, sondern auch am Erfolg des Unternehmens messbar. Doch es nützt nichts, nur zu proklamieren: Werte müssen auch gelebt werden. Bei CrediMaxx werden Maßnahmen für ein gesundes Arbeitsklima deshalb nicht nur diskutiert, sondern auch konkret umgesetzt. Damit setzt die Geschäftsführung konsequent neue Anregungen um und erleichtert ihren Mitarbeitern damit den Arbeitsalltag.



Um Unternehmen sichtbar und attraktiv für Arbeitnehmer zu machen, die ebenfalls auf eine gesunde Arbeitsatmosphäre und ein gesundes Arbeitsklima setzen, arbeitet die CrediMaxx GmbH (https://www.credimaxx.de) derzeit an einem Siegel für Arbeitgeber. Damit soll gelebte soziale Verantwortung nach Außen und Innen proklamiert werden.



Unternehmenserfolge durch mitarbeiterfreundliche Arbeitszeitmodelle



Die Gewerkschaft ver.di hat ihre Mitglieder befragt, was für sie als Arbeitnehmer zu einem guten Arbeitsklima gehört. Sie zählen darunter ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, ein festes, verlässliches Einkommen, leistungs- oder erfolgsbezogene Entgeltbestandteile, gegenseitige Hilfe und kollegiale Zusammenarbeit, Unterstützung durch Vorgesetzte und Respekt einander gegenüber auf. Für die Mitarbeiter von CrediMaxx sind diese Punkte bereits an der Tagesordnung, wie auch eine gegenseitige Wertschätzung, die heute besonders zwischen Kunden und Dienstleister immer mehr ins Hintertreffen gerät.



Während Deutschland noch über die Vor- und Nachteile von Homeoffice diskutiert, haben die Mitarbeiter von CrediMaxx bereits Anspruch darauf und können vier Tage im Monat von Zuhause aus arbeiten. Dazu erhalten Sie volles Gehalt bei einer 30 Stunden Woche. Viele Arbeitgeber sind immer noch der Meinung, dass sie Ihren Mitarbeitern aufgrund unterschiedlicher Faktoren ein ähnliches Arbeitszeitmodell nicht anbieten können. Die wenigsten Unternehmen davon sind 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche geöffnet, so wie die Büros von CrediMaxx. Dennoch tun sich viele Betriebe mit einer verkürzten Wochenarbeitszeit für ihre Mitarbeiter schwer. Dabei sehen Arbeitgeber oft vielmehr das Problem im Mittelpunkt, als die Lösung.



Bei CrediMaxx kam die Wende durch zwei zusätzlich eingestellte Mitarbeiter. Eine Entlastung für die 20 Angestellten und das gesamte Unternehmen. Während die Mitarbeiter von einer verkürzten Wochenarbeitszeit profitieren, hat sich die Arbeitsatmosphäre sichtlich entspannt, die Motivation gesteigert. Für den Betrieb ergab sich so ein höherer Umsatz und damit auch eine größere Gewinnspanne - und das trotz zwei neu geschaffener Stellen, die zusätzlich Geld kosten. Es muss ja nicht gleich die von Timothy Ferriss proklamierte "Die 4- Stunden-Woche" sein. Dennoch sollten sich Arbeitgeber offen gegenüber neuen Arbeitszeitmodellen zeigen und sich auf ein Umdenken einlassen - denn es gibt auch andere Wege, um erfolgreich zu arbeiten. Die geringere Wochenarbeitszeit der Mitarbeiter von CrediMaxx kommt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf entgegen. Und dort, wo die Politik oftmals versagt, steht das Unternehmen zu seiner sozialen Verantwortung und übernimmt für seine Mitarbeiter die Gebühren für die Kindertagesstätten.



Gesunde Wirtschaft dank gesundem Arbeitsklima



Bereits 2016 stellte die Gallup Organization, eines der führenden Markt- und Meinungsforschungsinstitute mit Sitz in Washington fest, dass der deutschen Wirtschaft jährlich bis zu 105 Milliarden Euro durch unzufriedene Mitarbeiter fehlen. Verordnete Fröhlichkeit und motivierende Kalendersprüche sind so also nicht nur fehl am Platze, sondern auch völlig wirkungslos. Die Änderung muss in den Köpfen stattfinden, insbesondere in denen deutscher Betriebe. Nur so kann das Betriebsklima davon profitieren - und auch die deutsche Wirtschaft. Das Beispiel CrediMaxx zeigt, dass es möglich ist: Die Umsätze des Unternehmens sind in den letzten fünf Jahren um mehr als 20% gestiegen und haben sich stabilisiert.



Motivierte Mitarbeiter, die gerne zur Arbeit gehen, stellen aus betriebswirtschaftlicher Hinsicht einen beträchtlichen Faktor dar. Der Anteil, den sie am Unternehmenserfolg tragen, ist spürbar und wirkt sich letztlich auch auf die Wirtschaft aus. Die Region profitiert von Unternehmen, die neue Wege gehen und das Wohl Ihrer Mitarbeiter ebenfalls als grundlegende Größe eines erfolgreichen Unternehmens betrachten. Denn Mitarbeiter sind alles, was wir - was Sie - haben: Potential.



