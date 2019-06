Dass es nach dem Bruch der Unterstützung bei grob 6.320 US-Dollar mit dem Kupferpreis weiter runter gehen sollte, war in der letzten Besprechung klar geworden. Die Notierungen fielen tatsächlich in die favorisierte Zielzonen um 5.800 US-Dollar sowie Unterstützungszone aus 2017/2018 zurück. Dieses Niveau ist jedoch beim Industriemetall Kupfer für den mittelfristigen Werdegang jetzt aber entscheidend. Ein Blick auf die weltweiten Börsen stimmt dabei nicht unbedingt optimistisch, trotzdem ergeben sich aus der aktuellen Sachlage gewisse Handelsansätze, sobald sich beim Kupferpreis eine absehbare Richtung einstellt. Aktuell haben Käufer noch einen kleinen Vorteil, dieser könnte jedoch recht schnell zu den Bären übergehen. Auf jeden Fall sollte die weitere Wertentwicklung von nun an engmaschig beobachtet werden.

Einen Anhaltspunkt für den weiteren Verlauf des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...