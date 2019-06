Berlin (ots) -



Mit Disney Junior Vampirina startet ab 04.06.2019 das offizielle Magazin zur gleichnamigen TV-Serie im Disney Channel. Die Neuerscheinung erfreut ihre Leserinnen zwischen drei und sechs Jahren vor allem mit tollen Bastelideen, spannenden Spielen und lustigen Geschichten direkt aus dem Leben des süßen Vampir-Mädchens. Vampirina ist von Transsilvanien nach Pennsylvania gezogen und offensichtlich anders als ihre Mitschüler. Trotz ihrer "Andersartigkeit" findet sie schnell Freunde, die sie mit ihrer liebevollen Art begeistert und erlebt zusammen mit ihnen spannende Abenteuer. Aber Achtung: Immer wenn sie nervös ist verwandelt sie sich in eine Fledermaus!



Dem Heft liegt in jeder Ausgabe ein süßes Extra direkt aus Vampirinas transsilvanischer Welt bei.



