Der Goldpreisanstieg am vergangenen Freitag bescherte auch den Goldminenaktien ein Comeback. Das Papier des zweitgrößten Goldproduzenten weltweit, Barrick, Gold, konnte allein am Freitag über fünf Prozent zulegen. Damit hat das Tief aus dem Januar Unterstützung geboten. Doch es steht neuer Ärger an für Barrick Gold. Fidelity International kann sich mit dem Gebot von Barrick Gold für Acacia Mining nämlich so gar nicht anfreunden.

