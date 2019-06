Der Multisensor CFP Cubic von Sick lässt mit seiner Technik die bisherigen Einsatz-Restriktionen der kapazitiven Füllstandmessung hinter sich. Weder die Behälterform noch das Behältermaterial beeinträchtigen die präzise Erfassung der Messwerte für Füllstand oder Grenzwert. Möglich wird dies durch eine von Sick entwickelte Messmethodik - genannt Multi Capacitive intra-probe Measurement, kurz MCiM.

Die Überwachung der Füllhöhe von Prozesstanks beziehungsweise Prozessbehältern ist ein wichtiges Einsatzgebiet für diesen Sensor, beispielsweise beim Wellenlöten. Weitere Anwendungsgebiete sind zum Beispiel die Kontrolle der Füllhöhe von Ölen in Hydrauliksystemen von Pressen und anderen Maschinen oder die kontinuierliche Kontrolle von Reinigungs- und Desinfektionsmittelbehältern im Maschinen-und Anlagenbau, beispielsweise in der Abfüll- und Verpackungstechnik oder in Anlagen zur Verarbeitung von Getränken und Lebensmitteln.

Der Füllstand- und Grenzwertsensor ist auch mit einem integrierten Temperatursensor verfügbar. Der Temperaturwert ist oft ebenfalls erforderlich oder eine sinnvolle Zusatzinformation. In diesem Fall erspart der Multisensor den Installationsaufwand für einen zweiten Sensor.

Präzise Füllstandmessung im Prozessbehälter

Dass ‚der Schuster nicht immer die schlechtesten Schuhe tragen' muss, wie es in einem Sprichwort heißt, widerlegen mehrere Installationen des Multisensors in verschiedenen Produktionsanlagen des Sensorherstellers. Ein Beispiel dafür ist die Messung der Füllhöhe und Temperatur von Flussmittel in dem 5-Liter-Prozessbehälter einer Wellenlötanlage. In dieser Anlage werden Platinen für verschiedene Lichtschranken-Baureihen hergestellt. Das Flussmittel ist für den Lötprozess wichtig, weil es eine bessere Benetzung der Platine und Lötpunkte durch das heiße, flüssige Lot bewirkt. Zudem entfernt das Flussmittel durch eine chemische Reaktion auf der Platinenoberfläche vorhandene oder im Lötprozess entstehende Oxide und unterstützt so das Entstehen einwandfreier Lötverbindungen. Eine Unterbrechung der Flussmittelzufuhr durch das Leerlaufen des Prozesstanks muss deshalb unbedingt vermieden werden, weil sonst ein Stillstand bei der Platinenproduktion ...

