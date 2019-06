Paris - Die europäischen Aktienmärkte sind am Montagmorgen schwach in die neue Börsenwoche und damit auch in den Juni gestartet. Belastet davon, dass sich die Fronten im US-chinesichen Handelsstreit weiter erhärten, sank der EuroStoxx 50 um 0,36 Prozent auf 3268,54 Punkte. Er knüpft so an den schwachen Mai an, der in diesem Jahr zum ersten Monat mit einer negativen Bilanz geworden war.

