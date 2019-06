Die Aluflexpack AG, ein Unternehmen der Montana Tech Components des Industriellen Michael Tojner, kündigt nun offiziell ihr IPO an (wir haben vergangene Woche berichtet). Die Aktien sollen demnach noch im 2. Quartal 2019 an der SIX Swiss Exchange notieren. Im Zuge der Kotierung werden voraussichtlich neue Aktien aus einer geplanten Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttogesamterlös von rund 140 Mio. Euro angeboten. Für eine eventuelle Mehrzuteilung werden darüber hinaus zusätzliche Aktien in Höhe von bis zu 15 Prozent des Angebotsvolumens durch den Mehrheitsaktionär bereitgestellt ("Greenshoe"). Der geplante Börsengang wird von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg") als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner ...

