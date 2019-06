Von Robert Wall

SEOUL (Dow Jones)--Schon in wenigen Jahren soll es Direktflüge zwischen der australischen Metropole Sydney und London oder New York geben. Der australischen Fluggesellschaft Qantas Airways liegen sowohl von Airbus als auch von Boeing Lösungen für ein passendes Flugzeug-Design vor, dass die Parameter des sogenannten "Project Sunrise" erfüllt, wie CEO Alan Joyce am Rande des Jahrestreffens des Airline-Dachverbandes IATA zu Reportern sagte. Dazu gehörten auch Flüge auf der extrem langen und damit teuren Strecke, die nicht vollständig ausgelastet sind.

Abschließende Angebote, auf deren Basis Qantas bis Ende des Jahres entscheiden will, ob das Vorhaben wirtschaftlich darstellbar ist, sollen bis August von den beiden Herstellern vorliegen. Joyce sprach von einem "Game Changer". Die Flüge würden künftig etwa 21 bis 22 Stunden dauern.

Beide Hersteller haben Produktionskapazitäten reserviert, um die Maschinen in den Jahren 2022 und 2023 ausliefern zu können. Boeing dürfte sich dabei auf eine Version seines neuen Modells 777X konzentrieren, das Airbus-Konzept basiert auf dem Langstreckenflugzeug A350.

Seit einem Jahr bietet Qantas bereits Direktflüge zwischen dem westaustralischen Perth und London an. Die Passagiere seien bereit, einen Aufschlag für die Direktverbindung zu bezahlen, sagte Joyce. Diese Erfahrung sei ein gutes Argument für das "Project Sunrise". Gerne würde Qantas ab Perth auch eine Non-Stop-Verbindung nach Paris anbieten, aktuell gebe es aber einen Streit mit dem Flughafen über Gebühren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2019 05:24 ET (09:24 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.