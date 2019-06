CO.DON AG und GENERIUM JSC unterzeichnen Lizenzvereinbarung über Auslizensierung von co.don chondrosphere(R) nach Russland DGAP-News: CO.DON AG / Schlagwort(e): Kooperation CO.DON AG und GENERIUM JSC unterzeichnen Lizenzvereinbarung über Auslizensierung von co.don chondrosphere(R) nach Russland 03.06.2019 / 12:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CO.DON AG und GENERIUM JSC unterzeichnen Lizenzvereinbarung über Auslizensierung von co.don chondrosphere(R) nach Russland Berlin / Teltow, am 03. Juni 2019 - In der Umsetzung des im Februar 2019 unterzeichneten Term Sheets über die Auslizensierung des matrixassoziierten Produktes co.don chondrosphere(R) für den russischen Markt unterzeichneten die CO.DON AG und die GENERIUM JSC nun den entsprechenden Lizenzvertrag. GENERIUM JSC ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen in Russland mit Schwerpunkt auf hochmodernen Arzneimitteln für neuartige Therapien (ATMPs - Advanced Therapy Medicinal Products) und verschiedenen rekombinanten Medikamenten. Inhalt des Lizenzvertrages sind neben der Auslizensierung auch Beratungsleistungen, Trainings und Wissenstransfer durch entsprechend qualifizierte Mitarbeiter der CO.DON AG. Mit dem Training der russischen Fachkräfte wird am heutigen Tag in den Produktionsanlagen der CO.DON in Teltow begonnen. Neben der eigentlichen Unterweisung in der Arzneimittelherstellung werden sie insbesondere auch in Aspekte der Qualitätskontrolle und -sicherung eingearbeitet. Ralf Jakobs, Vorstandssprecher der CO.DON AG: "Wir freuen uns, unseren Aktionären sowie dem Markt den Abschluss unseres Lizenzvertrages für den russischen Markt mitteilen zu können. Wir sind sicher, dass wir mit der GENERIUM JSC einen sehr erfahrenen und im russischen Markt etablierten Partner gefunden zu haben und freuen uns auf die vor uns liegende Zusammenarbeit. Diese war bereits in den Verhandlungen von hoher Professionalität und Konstruktivität geprägt. Wir gehen davon aus, dass dies für beide Seiten eine mehr als fruchtvollen Kooperation sein wird. Gleichzeitig hoffen und arbeiten wir daran, weitere Lizenzen für andere, auch und insbesondere außereuropäische Märkte, für die wir eine solche Vergabe als sinnvoll und ökonomisch effektiv für die CO.DON AG ansehen, zu vergeben. Im Wirtschaftsraum der Europäischen Union werden wir, gestützt auf unsere EU-weite Zulassung, unsere Marktpräsenz gemäß unserer Strategie weiter im Eigenvertrieb und mit Partnern ausbauen. Die nun vergebene erste Lizenz der CO.DON AG trägt wie auch die bisher abgeschlossenen Vertriebsverträge dazu bei, unseren finanziellen Ausblick sowie die Cash-Return-Rate positiv für die Zukunft betrachten zu können." Die CO.DON AG entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene Zelltherapien zur minimal-invasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wird in Deutschland derzeit in ca. 200 Kliniken angewandt und wurde bereits bei über 14.000 Patienten eingesetzt. Im Juli 2017 erhielt CO.DON von der Europäischen Arzneimittelagentur die EU-weite Zulassung für dieses Arzneimittel. Die Aktien der CO.DON AG sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE000A1K0227). Vorstand der Gesellschaft: Ralf M. Jakobs (Vorstandssprecher), Tilmann Bur (COO). Weitere Informationen finden Sie unter www.codon.de Investor Relations und Pressekontakt: Matthias Meißner, M.A. Tel. +49 (0)30-240352330 Fax +49 (0)30-240352309 E-Mail: ir@codon.de 03.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CO.DON AG Warthestraße 21 14513 Teltow Deutschland Telefon: 03328 43460 Fax: 03328 434643 E-Mail: info@codon.de Internet: www.codon.de ISIN: DE000A1K0227 WKN: A1K022 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 818431 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 818431 03.06.2019 ISIN DE000A1K0227 AXC0160 2019-06-03/12:20