MESSINA (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern und Elektrofahrzeug-Hersteller BYD hat weitere Elektrobusse nach Europa in die italienische Stadt Messina ausgeliefert. BYD liefert in dieser Woche 16 reine Elektrobusse in die süditalienische Stadt Messina aus. Die E-Busse des Modells Midi haben...

Den vollständigen Artikel lesen ...