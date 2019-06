Gute Geschäfte in Asien und Europa haben dem Spezialmaschinenbauer Isra Vision im ersten Halbjahr Schub gegeben. Das im SDax und TecDax notierte Unternehmen aus Darmstadt wächst kräftig weiter und legte beim Umsatz um zehn Prozent auf 70,9 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu. Auch beim Vorsteuerergebnis verzeichnete der Spezialist für Automatisierungslösungen ein klares Plus - es kletterte um 17 Prozent auf 14,9 Millionen Euro.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die Papiere der Darmstädter, die unter anderem Oberflächeninspektion mit industrieller Bildverarbeitung anbieten, zogen am Montagmorgen kurz nach Handelsbeginn zunächst deutlich an und legten um bis zu sieben Prozent zu. Zuletzt lagen sie noch rund 1,7 Prozent im Plus.

Für Zafer Rüzgar vom Analysehaus Pareto lagen die vorgelegten Zahlen im Rahmen seiner Schätzungen. Er sprach zwar von soliden Ergebnissen für das zweite Quartal und einer sehr starken operativen Marge. Unbereinigt hätte die Profitabilität jedoch etwas unter Vorjahresniveau gelegen, was einen leicht negativen Geschmack hinterlassen könnte. Der Experte blieb jedoch bei seiner Kaufempfehlung.

Besonders in Frankreich und in China entwickelten sich die Geschäfte von Isra Vision positiv. In Asien wurde laut Unternehmensangaben ein deutlich zweistelliges Wachstum erreicht. Treiber waren gleich mehrere Großaufträge aus China. In Nord- und Südamerika verharrten die Geschäfte dagegen auf Vorjahresniveau. Zum Ende des ersten Halbjahres konnte Isra Vision seine Nettoliquidität um fast 60 Prozent auf 4,1 Millionen Euro steigern.

Isra Vision ist momentan an über 25 Standorten auf drei Kontinenten vertreten. Sowohl in Nord- und Südamerika als auch in Indien soll expandiert werden. Um kontinuierlich zu wachsen, hat das Unternehmen weiterhin Übernahmen im Auge. Derzeit prüfe man verschiedene Ziele aus den Bereichen Industrieautomatisierung, Produktionsanalyse und Industrie 4.0, teilte Isra Vision mit. Rechtliche Prüfungen, um Akquisitionsrisiken zu vermeiden, hätten jedoch zu zeitlichen Verzögerungen geführt.

Ungeachtet dessen sind die Auftragsbücher weiterhin gut gefüllt. Der Auftragsbestand beläuft sich auf 98 Millionen Euro brutto - und liegt damit drei Millionen Euro höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Unternehmen sieht damit eine gute Basis gelegt, um auch in der zweiten Jahreshälfte erfolgreich zu sein. Mittelfristig strebt Isra Vision einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro an.

Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr 2018/2019 bekräftigten die Darmstädter ihre Prognose. Isra Vision geht beim Umsatz und Ergebnis weiterhin von einem Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich aus. Allerdings unter der Voraussetzung, dass sich die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht maßgeblich eintrübten, wie der Konzern einschränkte. Er verwies dabei unter anderem auf die aktuellen handelspolitischen Spannungen./eas/elm/fba

ISIN DE0005488100

AXC0163 2019-06-03/12:44