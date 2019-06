Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta022/03.06.2019/12:15) - Die aus der im 1. Quartal 2019 durchgeführten Sach- und Barkapitalerhöhung stammenden 2.119.157 Stück Aktien sind abweichend von den Altaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Jänner 2019 ausgestattet und werden daher derzeit separat von den Altaktien im standard market Segment der Wiener Börse unter der separaten ISIN AT0000A25YP0 im Auktionshandel (einmal tägliche Auktion) gehandelt. Es wird bekannt gegeben, dass die Gleichstellung der Gewinnberechtigung der aus den Kapitalerhöhungen 2019 stammenden Aktien mit den Altaktien am Freitag, den 7. Juni 2019 erfolgen wird. Die aus den Kapitalerhöhungen 2019 stammenden Aktien werden somit ab 7. Juni 2019 die gleiche ISIN wie die bestehenden Aktien, somit die ISIN AT0000816301, tragen und werden gemeinsam mit den Altaktien im standard market Segment im Fließhandel an der Wiener Börse gehandelt.



Der Vorstand



Rechtlicher Hinweis Diese Informationen stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf von Wertpapieren der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft dar. Das öffentliche Angebot von Aktien der Unternehmens Invest Aktiengesellschaft ist abgeschlossen und erfolgte ausschließlich in der Republik Österreich auf Grundlage eines von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten und gemäß dem Kapitalmarktgesetz veröffentlichten Prospekts. Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, in Gänze oder in Teilen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, bestimmt



