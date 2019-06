Köln (ots) -



Von oben, von unten - und bei Nacht. Mal pulsierend, mal geruhsam: So hat Nordrhein-Westfalen (NRW) noch nie jemand gesehen!



Die mehrteilige Filmreihe "Unser NRW" zeigt ein bildgewaltiges Panorama unseres bevölkerungsstärksten Bundeslandes und spannt den Bogen von der Vergangenheit über längst vergessene Welten bis hin zur Industrialisierung.



"Unser NRW" vereint erstmals die atemberaubenden Dokumentationen "NRW von unten", "NRW von oben" und "NRW bei Nacht" - ab 31. Mai auf DVD, Blu-ray und Digital erhältlich!



Mit überraschenden Einblicken spektakulären Bildern und Geschichten gehen die Zuschauer auf eine unvergessliche Expedition in eine fantastische Parallelwelt.



NRW von oben



Aus der Vogelperspektive zeigt "NRW von oben" in faszinierenden Bildern eine außergewöhnliche Geschichtsstunde: In zwei Teilen (Teil 1: "Von Dörfern zu Städten", Teil 2: "Wie wir wurden was wir sind") spannt "NRW von oben" den Bogen von den längst vergessenen antiken mittelalterlichen Militär- und Handelswegen zur "Wiege der Menschheit" im Neandertal bis zum Radioteleskop in Effelsberg. Außerdem weiter vom Westwall hin zum Düsseldorfer Stahlhof als Sitz der ersten Landesregierung und vom Römerpark in Xanten bis hin zum Kölner Dom.



Unterwegs mit dem Kamerahelikopter: In einem atemberaubendem Making-Of begleitet der Zuschauer Filmcrew und Piloten auf ihren Rundflügen über den größten Ballungsraum Deutschlands, gedreht mit einem Cineflex HDKamera-System - das beste kreisstabilisierte Kamerasystem der Welt, das wackelfreie Großaufnahmen auch aus der Höhe und größeren Entfernungen erlaubt.



NRW von unten



Verborgene Orte, mitten in Nordrhein-Westfalen. Die filmische Expedition zeigt das geheime Leben unter unseren Städten: Bergwerke, Rechenzentren, Highspeed-Datenautobahnen und einige Hunderttausend Kilometer Kanalnetz, Schächte, Höhlen, Wasserleitungen, Grabmale - und völlig Unerwartetes. "NRW von unten" ist eine spannende Filmexpedition in diese fantastische Parallelwelt direkt unter unseren Füßen. Der Film zeigt in beeindruckenden Bildern die Entwicklung der modernen Dienstleistungsgesellschaft in Bezug auf die Vergangenheit NRWs.



NRW bei Nacht



Wer nachts im Landeanflug über Nordrhein-Westfalen fliegt, kennt diesen faszinierenden Ausblick: Über manchen Regionen schimmern nur vereinzelte Inseln in der Dunkelheit, andernorts erscheint die Landschaft als ein einziges Lichtermeer. In NRW arbeiten zwischen 21 Uhr und sechs Uhr früh bald eine Million Menschen. Der Film erzählt von Nachtschichten an Hochöfen, in Großbäckereien oder an Druckstraßen und von gigantischen Schaufelradbaggern, die sich auch in der Nacht in die rheinischen Braunkohlegebiete fressen.



"NRW bei Nacht" zeigt in prächtigen Bildern das andere Gesicht eines Landes, das eigentlich niemals schläft. Mit neuer und extrem lichtempfindlicher Kameratechnik, Drohnen und Hubschrauberflügen werden hier atemberaubende Bilder präsentiert, die man so noch nicht gesehen hat.



"Unser NRW" (Gesamtbox) Eine Dokumentation von Rüdiger Heimlich (Buch) und Jörg Siepmann (Regie)



Produktionsland: Deutschland Produktionsjahr: 2013-2017 Genre: Dokumentation Medium: DVD, Blu-ray & Digital Unverbindliche Preisempfehlung: DVD: 19,99 Euro; Blu-ray: 21,99 Euro Veröffentlichung: 31.5.2019 EAN: DVD: 4042999129450; Blu-ray: 4042999129467 Laufzeit: circa 180 Minuten Bildformat: 16:9 Tonformat: Dolby Digital 2.0 Deutsch Untertitel: Deutsch FSK: ab 0 Jahren Extras/Bonus: AD-Fassung für Sehgeschädigte, UT für Hörgeschädigte, Making-of



