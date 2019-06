München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Unternehmensberatung Q_PERIOR und die Schweizer Data Science-Experten Sqooba gründen gemeinsam die Sqooba Deutschland GmbH. Q_PERIOR reagiert damit auf die zunehmende Nachfrage nach Data Science- und datenbezogenen Dienstleistungen am deutschen Markt.



Die beiden neuen Niederlassungen der Sqooba Deutschland GmbH in München und Stuttgart haben den operativen Betrieb Anfang Mai aufgenommen und werden von CEO Norbert Wirth geleitet. Wirth bringt langjährige Erfahrung im Bereich Data Science mit. In der Vergangenheit war er als Managing Director für Supercrunch sowie als Global Head of Data and Science für die GFK in London tätig.



"Mit Norbert Wirth haben wir einen Geschäftsführer gefunden, der jahrelange Erfahrung sowie eine tiefgreifende technische Expertise in diesem Bereich besitzt", so Karsten Höppner, CEO bei Q_PERIOR. "Durch die Gründung der Sqooba Deutschland GmbH erweitern wir für unsere Kunden das Portfolio um innovative Dienstleistungen, die zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle beitragen."



Die Vision von Sqooba ist klar: Jedes Unternehmen wird zum Datenunternehmen. An dieser Stelle setzt Sqooba an und unterstützt Kunden bei der Transformation von Daten in reale Mehrwerte. Von der Strategieentwicklung über die Identifizierung von Anwendungsfällen, bis hin zur Entwicklung und dem Betrieb der nächsten Generation von Datenprodukten und -lösungen, erhalten Unternehmen bei Sqooba alles aus einer Hand. Das Leistungsangebot umfasst dabei unter anderem innovative Anwendungen im Bereich KI, Big Data & Analytics, Lösungen im Bereich Predictive Maintenance sowie die Analyse von Datenströmen.



"Ich verfolge seit vielen Jahren die Aktivitäten und Entwicklungen im Bereich Data Science and Engineering. Sqooba hat jedoch eine Besonderheit: Wir sind Macher und verfügen alle über ein tiefes fachliches Verständnis und jahrelange praktische Erfahrung. Data Science, Engineering und Business-Perspektive finden bei Sqooba die richtige Balance", sagt Norbert Wirth, CEO der Sqooba Deutschland GmbH. "Bei allem was wir tun, haben wir immer die aktuellsten Technologien im Blick, um die besten Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln."



Die Sqooba (Schweiz) AG ist mit rund 35 Mitarbeitern in Bern ein führender Anbieter von Data Science-Lösungen in der Schweiz. Das Unternehmen fokussiert sich dabei auf Data Science, Data Engineering und die Erbringung von dazugehörigen Dienstleistungen. Q_PERIOR beschäftigt über 1100 Mitarbeiter an zwölf Standorten und gehört zu den führenden Managementberatungen in Deutschland (Lünendonk 2018, Platz 4). Die Business- und IT-Beratung wurde 2019 vom Wirtschaftsmagazin brand eins in die Liste der innovativsten Unternehmen aufgenommen und mit dem Siegel "Beste Berater 2019" ausgezeichnet.



Zum Unternehmen:



Q_PERIOR ist eine inhabergeführte Business- und IT-Beratung mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Österreich, England, USA, Kanada und Bosnien-Herzegowina. Q_PERIOR unterstützt Großunternehmen und große Mittelstandsunternehmen mit integrierter Fach- und IT-Kompetenz. Neben der Spezialisierung auf die Branchen Versicherungen, Banken, Travel, Transport and Logistics, Automotive & Industrie, Energy und öffentlicher Sektor bietet Q_PERIOR ein branchenübergreifendes Beratungsspektrum in den Bereichen Audit & Risk, Business Intelligence, Finanzen & Controlling, Kundenmanagement, Projekt- & Implementierungsmanagement, Strategisches IT-Management, Supply Chain Management und Technologie. Über alle Bereiche hinweg setzt Q_PERIOR erfolgreich Projekte um, die Unternehmen in Zeiten der Digitalen Transformation wettbewerbsfähiger machen.



OTS: Q_PERIOR AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/101823 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_101823.rss2



Pressekontakt: Philipp Schneider Kommunikation Deutschland, Österreich Telefon: +49 89 45599 257 Mobil: +49 151 42200816