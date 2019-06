DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG setzt Expansionskurs fort DGAP-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG setzt Expansionskurs fort 03.06.2019 / 12:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News DEAG setzt Expansionskurs fort - Mehrheitsbeteiligung an C² CONCERTS GmbH (Stuttgart) erworben - Konsequente Fortführung der Buy-and-Build-Strategie - C² CONCERTS komplettiert die regionale Abdeckung der DEAG in Deutschland - Hohe Synergiepotenziale im Live-Entertainment- und Ticketing-Geschäft Berlin, 03. Juni 2019 - Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), Berlin, ISIN: DE000A0Z23G6, Ticker: ERMK, gibt bekannt, mit 51 % die Mehrheit an dem Promoter C² CONCERTS zu erwerben. C² CONCERTS ist seit mehr als 20 Jahren erfolgreich als Örtlicher Veranstalter in Baden-Württemberg, Musical-Produzent und Tourneeveranstalter tätig. Der Promoter bietet ein sehr breit diversifiziertes Portfolio in den Bereichen Rock/Pop, Family-Entertainment, Arts+Exhibitions und Classics & Jazz und verfügt teilweise über eigene Rechte seines Contents. Mit rund 200 Veranstaltungen und etwa 400.000 verkauften Tickets in 2018 konnte die hochprofitable C² CONCERTS einen Umsatz von 7 Mio. Euro erzielen. Durch die Beteiligung an C² CONCERTS erwartet DEAG aus den zusätzlichen Tickets pro Jahr zudem Wachstumsimpulse für das Ticketing-Geschäft über myticket. DEAG arbeitet bereits seit vielen Jahren vertrauensvoll und erfolgreich mit C² CONCERTS zusammen. So war der erstmals 2018 veranstaltete Christmas Garden in Stuttgart mit über 125.000 Besuchern ein voller Erfolg dieser Zusammenarbeit. Neben dem beabsichtigten langfristigen Ausbau dieses Standortes ist bereits für 2020 eine zweite Ausgabe in Südwestdeutschland in konkreter Vorbereitung. Aufgrund der engen Kooperation in der Vergangenheit erwartet der Vorstand eine zügige Integration in den DEAG Konzern und Umsetzung der Synergien. Prof. Peter Schwenkow, Vorstandsvorsitzender der DEAG, kommentiert: "Die künftig noch engere Kooperation mit C² CONCERTS gibt uns die Möglichkeit, bei verlängerter Wertschöpfungskette, weiter profitabel zu wachsen. Wir komplettieren durch diesen Schritt die regionale Abdeckung in unserem Kernmarkt Deutschland und sind neben Berlin, Hamburg, München, Nordrhein-Westfalen und Frankfurt am Main nun auch im Südwestdeutschen Raum vertreten. Zudem sehen wir signifikante Synergiepotenziale im Live-Entertainment- und Ticketing-Geschäft." Christian Doll, Geschäftsführer der C² CONCERTS, ergänzt: "Wir freuen uns, mit der DEAG die Zusammenarbeit mit einem erstklassigen Partner im Live-Entertainment-Geschäft zu intensivieren. Hiervon werden beide Seiten profitieren." Im Zuge der Integration und verstärkten Zusammenarbeit erachtet der Vorstand der DEAG ein mittelfristiges Umsatzwachstum der C² CONCERTS auf über 10 Mio. Euro als realistisch. Über C² Concerts GmbH Nach 17 Jahren intensiver Zusammenarbeit gründen Christian Doll und Christian Ludewig 2010 gemeinsam die C² CONCERTS GmbH. Anfangs vorrangig im Raum Stuttgart als örtlicher Konzertveranstalter und regionaler Full-Service-Dienstleister agierend, baut Christian Doll als geschäftsführender Gesellschafter in Alleinverantwortung die Tätigkeitsfelder des Unternehmens von Anfang an konsequent aus. Als Produzent von Kinder- und Familienmusicals erweitert er ab 2013 gewinnbringend das Firmenportfolio um das Geschäftsfeld Family Live-Entertainment. 2014 setzt er den Expansionskurs fort und etabliert sein Unternehmen auch als bundesweit agierenden Tourneeveranstalter (The Harlem Globetrotters, Angelo Kelly & Family u.a.). 2015 listet das US-Branchenmagazin Pollstar C² CONCERTS erstmals unter den erfolgreichsten 100 Veranstaltern weltweit. National und international bestens vernetzt, engagiert sich Christian Doll seit 2016 außerdem als Vorstandsmitglied im Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft (ehemals bdv, seit 1. Januar 2019 BDVK). Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket. Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft Potsdamer Straße 58 10785 Berlin Deutschland Telefon: +49-30-810 75-0 Fax: +49-30-810 75-519 E-Mail: deag@cometis.de Internet: www.deag.de ISIN: DE000A0Z23G6, DE000A2NBF25 WKN: A0Z23G, A2NBF2 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 818417 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 818417 03.06.2019 ISIN DE000A0Z23G6 DE000A2NBF25 AXC0165 2019-06-03/12:52