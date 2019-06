Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat WPP von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 870 auf 1150 Pence angehoben. Analystin Lisa Yang rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit einem beschleunigten strukturellen Wandel, der die Schere bei der Entwicklung von Medienwerten weiter öffnen dürfte. Sie blickt nun optimistischer auf Internet-Rubrikenangebote, aber vorsichtiger auf TV-Konzerne. Für die Agentur WPP verwies sie positiv darauf, dass es Anzeichen für anziehende Marketingausgaben großer Werbetreibender gebe./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2019 / 05:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

