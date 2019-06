Die US-Börsen dürften auch am Montag im Krisenmodus bleiben. Denn während der Aktienterminmarkt eine etwas leichtere Handelseröffnung am Kassamarkt suggeriert, zieht der Rentenmarkt weiter an - die Renditen fallen also. Börsianer kämpfen noch immer mit der Zollankündigung gegen mexikanische Importe als Druckmittel in der Migrationsfrage. Eigentlich hatten Händler Zölle gegen mexikanische Importe nicht mehr auf dem Radar, weil es zuvor ein Handelsabkommen mit dem südlichen Nachbarn der USA gegeben hatte. "Das ist ein echter Game-Changer", sagt ein Händler. US-Präsident Donald Trump sei nun "unberechenbar" geworden, und das preisten die Märkte ein.

Das neue Nafta-Nachfolge-Abkommen sei ein Jahr verhandelt worden und nun mit einem Federstrich zunichte gemacht. Damit dürften nun auch andere Verhandlungspartner wie China an der Vertragsfähigkeit von Trump zweifeln. "Vorher waren die Zölle noch irgendwie wirtschaftlich begründbar", sagt ein weiterer Marktteilnehmer. Nun vermische Trump aber Dinge, die überhaupt nicht zusammengehörten, sagt er mit Blick darauf, dass die neuen Zölle wegen mangelnder mexikanischer Grenzsicherung verhängt wurden.

Doch so ganz überlassen Börsianer den Pessimisten nicht das Feld. Denn, so eine Hoffnung, sollte der US-Protektionismus auf das globale Wachstum drücken, könnte am Ende doch die Vernunft siegen und eine Einigung bei den diversen Handelsstreitigkeiten auf der Agenda stehen. "Die Dinge laufen schlecht für alle Beteiligten, daher dürfen wir am Ende auf ein Handelsabkommen setzen", sagt Marktstratege Stuart Mitchell von S.W. Mitchell Capital. Gestützt wird diese Sicht von dem Umstand, dass Trump eine mexikanische Verhandlungsdelegation ankündigte.

June 03, 2019

