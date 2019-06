Die Ölpreise haben sich am Montag vorerst stabilisiert. Nachdem die Notierungen am Morgen zunächst an die Verluste der Vorwoche angeknüpft hatten, drehten sie im späten Vormittagshandel in die Gewinnzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 62,45 US-Dollar. Das waren 46 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 53 Cent auf 54,03 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Zuvor wurden die Notierungen durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China belastet, der die Sorge vor einem weiteren Abflauen der Weltwirtschaft und einer damit verbundenen schwächeren Nachfrage nach Rohöl verstärkte. Seit Mitte Mai sind die Preise für US-Öl und für Rohöl aus der Nordsee um jeweils etwa 16 Prozent eingebrochen.

Zuletzt gab es scharfe Kritik aus China an die Adresse der US-Regierung unter Präsident Donald Trump. In den Handelsgesprächen habe Washington mehrere "Rückzieher" gemacht und trage die volle Verantwortung für den Stillstand in den Verhandlungen, hieß es in Staatsmedien am Montag.

Der Ölminister Saudi-Arabiens, Khalid Al-Falih, nannte die jüngsten Preisbewegungen am Ölmarkt "ungerechtfertigt". Er wiederholte außerdem jüngste Äußerungen, wonach die in der "Opec+" zusammengefassten Förderstaaten bereit seien, Maßnahmen zur Stabilisierung der Ölpreise zu ergreifen.

Am Markt wird seit geraumer Zeit darauf spekuliert, dass die in der "Opec+" zusammengefassten Staaten des Ölkartells eine derzeit gültige Förderkürzung bis zum Ende des Jahres verlängern könnten. Die Staaten der "Opec+" werden Ende des Monats über eine Verlängerung der aktuellen Förderkürzung beraten./jkr/jsl/mis

