München (ots) - Das Liebesleben von Küchenchefin Tina Kessler gleicht seit jeher einer Achterbahnfahrt. Doch nach zahlreichen missglückten Beziehungen und einer gescheiterten Ehe hat die alleinerziehende Mutter endlich ihr Glück gefunden. In Folge 3187 (voraussichtlicher Sendetermin: 16. Juli 2019) geben sich Tina Kessler (Christin Balogh) und der smarte Isländer Ragnar Sigurdson (Jeroen Engelsman) in einer romantischen Sommerhochzeit das Jawort. Doch am schönsten Tag ihres Lebens geht so ziemlich alles schief, was nur schiefgehen kann ...



Christin Balogh hat als Tina Kessler schon auf einigen Hochzeiten getanzt, doch diesmal steht sie selbst im Mittelpunkt: "Die zwei Drehtage waren wirklich magisch für mich und eine ganz besondere Teamerfahrung", so Christin Balogh. "Alle haben sich so unfassbar viel Mühe gegeben und das hat man überall gesehen und gespürt. Ich bin wirklich strahlend durch diese Tage geschwebt. Es wurde gelacht, getanzt und geweint - fast wie bei einer echten Hochzeit."



Wenn sich die langjährige Freundin traut, ist das natürlich ein Grund, aus Thailand anzureisen: Nils Heinemann (Florian Stadler) und Desirée Bramigk (Louisa von Spies) lassen es sich nicht nehmen, für kurze Zeit in den "Fürstenhof" zurückzukehren, um diesen besonderen Moment mitzuerleben. Und Nils hält eine ganz besondere Überraschung für Desirée bereit: Obwohl sie sich abfällig über das Heiraten geäußert hat, nimmt er all seinen Mut zusammen und macht ihr einen Antrag! Doch wird Desirée 'Ja' sagen?



"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten



Im Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/



Fotos auf www.ard-foto.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Burchard Röver, Presse und Information Das Erste, Tel. 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Roever@DasErste.de



Susanne Engstle, PR-Redakteurin "Sturm der Liebe", Tel. 089/6499-2868, E-Mail: susanne.engstle@Bavaria-Fiction.de