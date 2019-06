Im europäischen Vergleich ist Litauen in Sachen Digitalisierung auf der Überholspur unterwegs - auch wenn das Land zahlenmäßig mit 2,8 Mio. Einwohnern nicht zu den Großen in Europa zählt. Mit einer durchschnittlichen 4G-Downloadgeschwindigkeit von 30,8 Mbit/s bei 88-prozentiger Verfügbarkeit landet das LTE-Mobilfunknetz des baltischen Staates in den europäischen Top Ten. Gute Voraussetzungen für das mächtig nach vorn drängende Internet of Things, das weltweit in zahlreichen Industriezweigen, aber auch privat (etwa bei Smart Homes) auf dem Vormarsch ist. Und speziell dieses weite Feld des IoT bearbeitet Teltonika intensiv und leitet daraus wettbewerbsfähige Lösungen ab für Fahrzeugtracking, Personen-Ortung und Netzwerke.

Internet of Things - ein unglaublich kreativer Markt

Das Teltonika-Spektrum gliedert sich in vier Geschäftsfelder: erstens GPS-Technologie, eigens entwickelt und produziert für Fleetmanagement, Autovermieter, Taxiunternehmen, gewerbliche Fahrzeuge und Carsharing (neuerdings auch eScooter-Sharing), zweitens Networking-Produkte wie Mobile Routers, drittens Projekte im Bereich Original Design Manufacturing (Auftragsfertigung für andere Unternehmen in großem Maßstab) sowie viertens als eigenständiges Unternehmen: Teltonika EMS, das als EMS-Anbieter umfangreiche Dienstleistungen anbietet. "Das Internet of Things ist ein unglaublich kreativer Markt - es werden Anwendungen entwickelt, die dem Menschen Zeit und Raum geben für andere Dinge. Und wir von Teltonika entwickeln dafür die Produkte, die intuitiv zu bedienen sind und dem Anwender als ,Easy key to IoT' das Leben leichter machen", erläutert der 30-jährige Teltonika-Vizechef Simas Rutkauskas.

Beim Fahrzeugtracking etwa setzt das Unternehmen auf die in allen Fahrzeugen verfügbaren On-Board-Diagnosebuchsen (OBD). Firmware-Updates lassen sich hierbei ohne Montageaufwand digital anstoßen. Über dieselbe Schnittstelle ließe sich beispielsweise auch das Tracking für "Green Driving" realisieren. Aus den darüber ermittelten Daten könnte man ableiten, welcher Fahrer besonders ökonomisch und damit verschleißarm fährt, was in Relation zu einem höheren Gehalt beziehungsweise einer niedrigeren Versicherungspolice führen würde. Klingt ein wenig nach Zukunftsmusik, ist aber schon heute technisch machbar und zeigt, dass den guten Fahrer weit mehr auszeichnet als die pünktliche Ankunft an einem vereinbarten Punkt X.

Clevere Elektronikfertigung: Produktivitätssteigerung um 25 Prozent

Strategisch will die Geschäftsführung das Produktionsteam zahlenmäßig auf gleichem Level halten und mit mehr Hardware auf Maschinenseite mehr Output generieren. Zulegen an Mitarbeitern wird Teltonika in den Bereichen Vertrieb, Forschung und Entwicklung sowie technischer Support. Der gezielte Ausbau des Unternehmensnetzwerkes sieht neben den ...

