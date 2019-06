Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Industrie verharrt im Mai in Schrumpfungszone

Das verarbeitende Gewerbe in Deutschland hat sich im Mai weiter schwach gezeigt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie sank auf 44,3 Punkte von 44,4 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im Zuge des ersten Ausweises war ebenfalls ein Rückgang auf 44,3 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

Industrie in der Eurozone bleibt im Mai auf Schrumpfkurs

Das verarbeitende Gewerbe der Eurozone ist im Mai auf Schrumpfkurs geblieben. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor fiel auf 47,7 (April: 47,9) Punkte, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Schon bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 47,7 Zählern ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Britische Industrie fällt im Mai unter kritische Marke

Die britische Industrie ist im Mai auf Schrumpfkurs gegangen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel auf 49,4 Punkte von 53,1 im Vormonat, wie das Institut IHS Markit berichtete. Damit liegt der Index zum ersten Mal seit Juli 2016 unter der kritischen Marke von 50 Zählern; damals war das Referendum zugunsten des EU-Ausstiegs ausgegangen. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung. Volkswirte hatten einen Stand von 52,5 prognostiziert.

Nordea: EZB ändert Zins-Forward-Guidance auf März 2020

Nordea erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) demnächst signalisieren wird, dass sie ihre Zinsen noch länger als bisher kommuniziert unverändert lassen wird. "Wir sind überzeugt davon, dass die EZB ihre Forward Guidance mindestens auf März 2020 verlängern wird", schreibt Volkswirt Jan von Gerich in seinem Ausblick auf die Ratssitzung am Donnerstag.

Unicredit: EZB muss TLTRO3 großzügig gestalten

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte ihre dritte Serie sehr langfristiger und gezielter Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO3) nach Einschätzung von Unicredit so großzügig gestalten, dass Banken ausreichend Anreize für eine Teilnahme haben. Chefvolkswirt Erik Nielsen schrieb in einem Kommentar: "Sind die Konditionen nicht attraktiv genug und ist die Mittelaufnahme niedrig, dann sinkt die EZB-Bilanz in einem Jahr, wenn die ersten TLTRO2 fällig werden - eine solche Nachricht will die EZB zum jetzigen Zeitpunkt bestimmt nicht senden."

Fed kündigt monatliche Volumen von Treasury-Reinvestitionen an

Die US-Notenbank wird ab Herbst regelmäßig über die monatlichen Ankäufe von Treasuries informieren, die sie im Rahmen der Umschichtung ihrer Bestände von Agency- und Hypothekenpapieren in Staatsanleihen tätigen wird. Nach Mitteilung der Fed wird die Mitteilung von nun "am oder um den neunten Werktag jedes Monats herum" veröffentlicht. Gegenstand der Mitteilung wird das Volumen und die Aufteilung auf einzelne Kategorien wie nominale Anleihen, Bills, inflationsindexierte Anleihen (TIPs) und Anleihen mit variablem Zins sein.

SPD soll vorerst von Dreier-Spitze geführt werden

Die SPD soll nach Angaben aus der Partei nach dem Rücktritt ihrer Vorsitzenden Andrea Nahles vorübergehend von einer Dreier-Gruppe geführt werden. Wie es am Rande der Beratungen des Parteivorstandes in Berlin hieß, sollen die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer und der hessische SPD-Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel laut einem entsprechenden Vorschlag die Partei führen.

Trump zu dreitägigem Staatsbesuch in Großbritannien eingetroffen

US-Präsident Donald Trump ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien eingetroffen. Er landete am Vormittag mit der Präsidentenmaschine Air Force One auf dem Londoner Flughafen Stansted. In der britischen Hauptstadt werden Trump und seine Ehefrau Melania zunächst im Buckingham Palace von Queen Elizabeth II. empfangen.

Trump nennt Londoner Bürgermeister Khan einen "eiskalten Verlierer"

Zu Beginn seines Staatsbesuchs in Großbritannien hat US-Präsident Donald Trump den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan einen "eiskalten Verlierer" genannt. Khan, der als Bürgermeister einen "furchtbaren Job" mache, habe sich ihm gegenüber "dummerweise fies" verhalten, schrieb Trump unmittelbar vor der Landung in London im Onlinedienst Twitter. "Er ist ein eiskalter Verlierer, der sich auf die Kriminalität in London konzentrieren sollte, nicht auf mich", fügte Trump hinzu.

Kushner: Palästinenser nicht bereit für eigene Regierung

US-Präsidentenberater Jared Kushner hat Zweifel an der Fähigkeit der Palästinenser geäußert, sich selbst zu regieren. Es bestehe lediglich die Hoffnung, dass sie "mit der Zeit fähig werden können zu regieren", antwortete Kushner dem US-Nachrichtenportal Axios auf die Frage, ob er eine palästinensische Selbstverwaltung ohne israelischen Einfluss für möglich halte.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Mai 50,6 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Mai PROG: 50,6

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Apr war 50,0

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Mai 49,7

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Mai PROG: 48,5

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Apr bei 49,1

