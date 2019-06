Optimiertes Transformationstool verbessert die Wiederherstellung nach einem Ausfall, steigert die Leistung und ermöglicht eine durchgehend resistente Dateninfrastruktur

Fivetran entwickelt automatisierte Technologien, um Analysten bei der Replikation von Daten in Cloud-Warehouses zu unterstützen, und hat heute auf der Datenkonferenz des Snowflake Summit sein neues In-Warehouse-Transformationsprodukt Fivetran Transformations vorgestellt. Das agile und umfassende Tool wurde entwickelt, um vereinfachte, ausfallsichere Datentransformationen in die automatisierte Datenpipeline-Lösung von Fivetran einzubringen, und ermöglicht es Datenteams, SQL beim Eingang neuer Daten oder nach einem bestimmten Zeitplan auszuführen. Benutzer der Warehouse-Plattform von Snowflake können die Funktion nun kostenlos testen; die Unterstützung für zusätzliche Datenbank- und Warehouse-Ziele wie Google BigQuery, Amazon Redshift und Microsoft Azure wird in Kürze eingeführt.

Fivetran Transformations ist eine Erweiterung der über 100 Pre-Engineering-Datenkonnektoren des Softwareunternehmens. Das neue Tool bietet alles, was benötigt wird, um SQL-basierte Transformationen im Data Warehouse zu orchestrieren, im Gegensatz zur veralteten Datenpipeline-Technologie, die Transformationen anwendet, bevor die Daten in das Warehouse gelangen. Durch die automatisierten Transformationen im Warehouse, wie sie von Fivetran durchgeführt werden, sind die Originaldaten geschützt und verfügbar, falls eine Wiederherstellung erforderlich sein sollte. Dies bietet enorme Skalierbarkeit, die Möglichkeit der Wiederherstellung nach einem Ausfall und spart zudem Zeit.

"Bei Fivetran geht es darum, die Dinge einfach zu halten: Deshalb haben unsere Datenpipelines Nullkonfiguration", sagte George Fraser, Mitbegründer und CEO von Fivetran. "Das neue Fivetran-Transformationstool ist der ideale Begleiter für unsere Datenpipelines. Es ermöglicht unseren Anwendern, komplexe Probleme zu lösen, ohne die Infrastruktur zu beeinträchtigen, sodass sie sich darauf konzentrieren können, Erkenntnisse für ihr Unternehmen zu gewinnen."

Fivetran basiert auf der Idee, dass konfigurationslastige ETL-Prozesse (Extraktion, Transformation, Laden) in den heutigen Umgebungen auf Cloud-Basis veraltet und aufwändig sind. Das konfigurationsfreie ELT-Modell (Extraktion, Laden, Transformation) reduziert Risiken, spart analytische und technische Ressourcen für strategische Projekte und ermöglicht größere Flexibilität bei der Implementierung neuer Tools und ihrer Skalierung in einem Unternehmen.

"Das neue Transformationstool von Fivetran ist die Verkörperung des modernen ELT-Designs und bietet klare Vorteile gegenüber dem traditionellen ETL-Prozess, der nicht für die Nutzung von Cloud-Fähigkeiten konzipiert ist", sagte der Produktverantwortliche für Partnerökosysteme von Snowflake, Harsha Kapre. "Da das Transformationstool in das Data Warehouse integriert ist, können Benutzer das Beste aus einer extrem leistungsfähigen und stufenlos skalierbaren Data-Warehouse-Architektur in der Cloud wie Snowflake herausholen."

Fivetran Transformations integriert sich nahtlos in die automatisierte Datenplattform des Unternehmens und bietet eine vereinfachte Verwaltung der gesamten Pipeline in einem einzigen Tool.

Um weitere Informationen über Fivetran zu erhalten und das neue Transformationstool kostenlos auszuprobieren, gehen Sie bitte auf https://fivetran.com/.

Unternehmen auf der Suche nach einem strategischen Partner, der sie mit dem Transformationstool unterstützt oder eine moderne Datenstrategie entwickelt, können aus erlesenen Partnern aus dem globalen Netzwerk der Systemintegratoren des Unternehmens auswählen, darunter Interworks, Das42, Redpill Analytics, Analytics Academy, Sutter Mills und Decisive Data.

Über Fivetran:

Fivetran ist der intelligenteste und schnellste Weg, Daten in Ihr Cloud-Warehouse zu laden. Vorgefertigte, wartungsfreie Anschlüsse, die innerhalb weniger Minuten bereitgestellt werden können. Fivetran erstellt die besten Schemas und ERDs, und wir schützen die Kontinuität Ihrer Datenprojekte durch automatische Schemamigrationen und inkrementelle Updates.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190603005027/de/

Contacts:

Alvin Arquisola

alvin@venturepr.co

310-968-8677