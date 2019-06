Zürich - Sind Unternehmen mit innovativen Technologien langfristig erfolgreich? Wie ist das Verhältnis Digitalisierung vs. Profitabilität? Was haben die neuen Start-ups im Köcher? Wie stehen Investoren zu Innovationen in der Hotellerie? Nach der erfolgreichen ersten Durchführung im letzten Jahr findet die von der Branchenzeitung «htr hotel revue» initiierte Schweizer Ausgabe des Hospitality...

Den vollständigen Artikel lesen ...