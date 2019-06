Road Town, Britische Jungferninseln (ots/PRNewswire) - Ethfinex Trustless (https://trustless.ethfinex.com/), die größte hybride dezentrale Kryptowährungsbörse, freut sich sehr, mit ihrem Blockchain-vermittelten Over-The-Counter (OTC) Service eine branchenweite Neuheit einführen zu können.



Over-The-Counter (OTC) Trading Desks sind in den Kryptowährungsmärkten weit verbreitet. Sie dienen dazu, große Handelsgeschäfte zu erleichtern, um zu verhindern, dass der breitere Markt von Preisschwankungen betroffen wird, verursachen jedoch traditionell hohe Kosten für die Teilnehmer und setzen das Vertrauen in einen Treuhanddienst voraus.



Ethfinex Trustless OTC revolutioniert dieses Modell, da hier die Blockchain genutzt wird, um das Geschäft in einer atomaren Transaktion zu erzwingen. Diese Neuerung im Markt macht eine Treuhandvereinbarung überflüssig und ermöglicht einen für jedermann zugänglichen OTC-Service mit deutlich niedrigeren Gebühren (0,02% gegenüber 2- 5% bei den traditionelleren OTC-Desks). Da es weder ein zentralisiertes Orderbuch noch eine Matching Engine gibt, gelten zudem, solange es sich nicht um Finanzinstrumente handelt, keine Einschränkungen für den Handel auf Ethfinex Trustless OTC. Kunden können jede beliebigen ERC20 Token handeln und sogar spezifische Ethereum-Adressen für Token angeben, die derzeit an keiner Exchange notiert sind.



Will Harborne, Gründer von Ethfinex Trustless, erklärt:



"Die Erweiterung der Ethfinex Trustless-Ressourcen um einen OTC-Service ist ein wichtiger Schritt, um das Potenzial der Dezentralisierung im Kryptowährungsmarkt auszuschöpfen. Der Service eröffnet Zugang für alle, etwas, das bislang aufgrund der teuren OTC-Desks vielen verwehrt war, und sorgt für Sicherheit bei Blockchain-vermittelten atomaren Transaktionen. Dem Kunden bleibt ab jetzt das Risiko erspart, einem Dritten vertrauen oder eigenständig direkt mit der Gegenpartei handeln zu müssen".



Die Kunden können ohne Anmeldeprozess oder KYC sofort mittels Vernetzung ihrer Wallet auf trustless.ethfinex.com/otc (https://trustless.ethfinex.com/otc) starten. US-Personen und Personen aus bestimmten anderen Jurisdiktionen sind von der Teilnahme an Ethfinex Trustless OTC ausgeschlossen.



Informationen zu Ethfinex Trustless: Die im September 2018 gegründete Ethfinex Trustless ist die weltweit erste Trustless Exchange-Schnittstelle für die Ethereum Blockchain, die direkt mit einer zentralen Exchange verbunden werden kann. Mit voller Kontrolle über die Vermögenswerte, ohne Ein- und Auszahlungen und direkter Anbindung an die Auftragsbücher von Bitfinex hat sie sich zu einer der größten Börsen für Zahlungsabwicklungen auf der Ethereum Blockchain entwickelt.



