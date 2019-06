Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Aktien der Allianz angesichts von zwei Transaktionen in Großbritannien auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Mit der Übernahme von Geschäften von Legal & General sowie der vollständigen Einverleibung des Gemeinschaftsunternehmens LV General Insurance sichere die Allianz ihre Position als Nummer zwei am britischen Sachversicherungsmarkt, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Montag vorliegenden Studie. Für andere britische Anbieter sei dies eine schlechte Nachricht./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2019 / 07:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-06-03/14:07

ISIN: DE0008404005